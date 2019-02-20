TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atama yapıldı
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı
|20 Şubat 2019 13:36
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Kurum: İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz
20 Şubat 2019 14:10
|Bölünen üniversitelerdeki araştırma görevlileriyle ilgili yazı
20 Şubat 2019 14:00
|Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı
20 Şubat 2019 13:32
|Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Ekim ayında hazır olacak
20 Şubat 2019 12:00
|Yeni yasama yılında 926 kişi de 'halk günü' kapsamında ağırlandı
20 Şubat 2019 11:41
|Devlet 'dezavantajlı kesimlere' kol kanat gerdi
20 Şubat 2019 11:18
|KDV iadelerinde 'hızlı' dönem
20 Şubat 2019 09:59
|Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
20 Şubat 2019 07:14
|20 yıl sonra deprem röntgeni
20 Şubat 2019 06:20
|TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor
19 Şubat 2019 22:23