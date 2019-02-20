KDK sorunların çözüm merci oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2018'de şikayet başvurularının yüzde 81,37'sinde sorunu çözdü. Son 6 yılda kurumun aldığı tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı yüzde 70'e ulaştı.

KDK'nin 2018 Yıllık Raporu'nda kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren kurum, "halkın avukatlığı"nı yaparak, aldığı kararlarla idareye yol gösterdi.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, sorunları uzlaşı ve arabuluculukla çözmeyi amaçlayan KDK, şikayet başvurularının incelenmesi sonucu incelenemezlik, gönderme, dostane çözüm ve tavsiye kararı başta olmak üzere, bazı kararlar aldı.

Kurum, 2018'de alınan 17 bin 585, 2017'den devreden 4 bin 62 başvuru olmak üzere, toplam 21 bin 647 şikayet başvurusunu değerlendirerek işleme aldı.

KDK, geride kalan yılda 17 bin 615 başvuruyu, yani başvuruların yüzde 81,37'sini sonuçlandırdı, 4 bin 32 şikayet başvurusunun incelemesine ise devam ediliyor.

Kurumun şikayetleri almaya başladığı 2013'te, idarelerin alınan kararlara uyma oranı yüzde 20 iken, bu oran 2018'de yüzde 70'e ulaştı. Geride kalan yılda kurumun aldığı kararlara ilişkin cevap veren 657 idareden 459'u KDK'nin kararına uyacağını belirtti, 198 idare ise gerekçe bildirdi.

Ayrıca KDK'nin, 2017'ye kıyasla 2018'de aldığı tavsiye kararlarında yüzde 176,33 artış yaşandı.

Mahkemelerin iş yükü azaldı

KDK, 2018 yılı icerisinde yapılan basvuruların 2 bin 498'ini de dostane yontemlerle cozume kavusturdu.

Kurumca yapılan inceleme ve arastırma sonucunda verilen toplam 946 tavsiye kararı ile mahkemelerin is yukunun azaltılmasına katkıda bulunuldu.

Yıllık raporda, 2018 yılında verilen toplam 662 adet ret kararının, basvuranlara mevzuat cercevesinde "talebinin yerine getirilemeyecegini" acıklaması nedeniyle, yargıya basvurma oranında azalmaya sebep olabildiği vurgulandı.

97 bin 538 kisinin bilgi talebi karsılandı

KDK'nin, şikayet basvurularını incelemenin yanı sıra kisilerin bilgilendirme taleplerini de karsıladığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Adeta cagrı merkezi gibi calısan bilgilendirme buromuz vasıtasıyla, 2018 yılı sonu icerisinde, 31 bin 366 adedi Kurumumuzca aranan, 54 bin 591'i ise gelen olmak uzere toplam 85 bin 957 telefon gorusmesi; Kurumumuza e-posta yoluyla yapılan 647 adet bilgi talebi basvurusu; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan 244 adet basvuru; Kurumumuza ve Istanbul Buromuza bizzat gelen vatandaslarla yapılan 6 bin 690 adet yuz yuze gorusme; Kurumumuzca Ombudsmanlık Halkla Bulusuyor Bolgesel Toplantıları, Il Calısma Ziyaretleri, Universite Konferansları ile Uluslararası Alanda Hak Arama Kulturunun Yaygınlastırılması Kapsamında yuz yuze gerceklestirilen yaklasık 4 bin gorusme dahil olmak uzere, toplam 97 bin 538 kisinin bilgi talebi karsılanmıstır."