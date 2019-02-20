Bisikleti 'seçim aracı' oldu

Türkiye'de coğrafi yapısı nedeniyle bisiklet kullanımının yaygın olduğu illerin başında gelen Düzce'de Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hasan Kalkan, hem bisiklet kullanımına dikkati çekmek hem de maddi anlamda tasarruf sağlamak amacıyla seçim çalışmalarını bisikletiyle sürdürüyor.

Kentte esnaflık yapan Kalkan, hiçbir siyasi partiye başvuru yapmadan yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu.

Her gün işine bisikletiyle gidip gelen Kalkan, seçim çalışmalarında kullanacağı araçların yakıtları ve kiralarının fiyatlarını öğrenince, hem bisiklet kullanımına dikkati çekmek hem de tasarruf amacıyla bisikletinin arkasına 2,5 metrelik ek platform yaparak sokaklarda kendisini tanıtmaya çalışıyor.

Kalkan'ın bu çalışmasını ilginç karşılayan bazı vatandaşlar, renkli kişilik ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından Kalkan'ın desteklenmesi gerektiğini çevrelerine duyuruyor.

Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce Belediyesine hiçbir siyasi bağlantısı olmadan başkan adayı olduğunu söyledi.

"Otobüsler kadar da etkili bir reklam"

Belediye Başkan adayı olmanın ciddi bir maddi güç gerektirdiğine değinen Kalkan, "Aslına bizi buraya iten maddi imkansızlıklar oldu. Yani seçim otobüsü giydirip de günlük 500-bin lira yakıt parası veremeyeceğimiz için kendi bisikletimiz vardı, hazırda römorkumuz da vardı. Üzerine böyle bir aparat yaparak kendimizi bu şekilde tanıtmayı seçtik. Doğaya ve ülke ekonomisine hiçbir zararımız yok. Hem otobüsler kadar da etkili bir reklam." şeklinde konuştu.

Bir bağımsız adayın seçim otobüsüne günde bin lira vermesinin zor olduğunu anlatan Kalkan, ilkokuldan beri bisiklet kullandığını, Düzce'de en uzak mesafeye bisikletle 20 dakikada gidebildiğini dile getirdi.

Kalkan, iş yerinden günün belli saatlerinde ayrılarak bisikletiyle seçim çalışması yürüttüğünü ve en az 5-6 kilometre yol katettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımı gezerek bu şekilde yapıyorum. Vatandaşımız da bizi sahiplendi. Beni gördükleri zaman bir evlat, bir kardeş, ağabey gibi görüyorlar çünkü onlar da benim gayretimi görüyorlar. Çabamı görüyorlar. Buna kayıtsız kalmıyorlar. Nereye gitsem insanları fotoğraf çektirmek istiyor yani sahiplendiler bizi sağ olsunlar."