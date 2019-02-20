Erdoğan: Yaşlılarımız için vizyon belgesi hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İlk insandan bugüne kadar yaşlılık, hayatın kaçnınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor.

En önemlisi hangi yaşta bulunduğundan ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, nasıl yaşadığımızdır.

Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum.

Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır.

Hasta vatandaşlarımızın evde tedavilerini yapıyoruz.

Biz yaşlılarını ern yüksek makama oturtan bilgeliği ve pirliği onlarla simgeleyen bir kültüre sahibiz.

Şayet birevde büyükanne, büyükbaba, anne, baba, torunlar birarada yaşayabiliyorsa, o ev günün 24 saati huzur veren bir yerdir.

Aynı şehirde yaşayıp anne, babalarımızı torunlarla en azından hafta sonu bir araya getirmiyorsak vebal altındayız demektir. Yaşlılara sahip çıkmak aynı zamanda geleceğe sahip çıkmaktır.

İnsan gençliğinde öğrenirken yaşlılığında anlar. Asıl aklımız buruşmaya başladığında yaşlanırız. O anlama kabiliyetinin değerine paha biçilemez.

Esasen en önemli eserlerin pek çoğunun da yaşlılık döneminde verildiğini görüyoruz. Mimar Sinan Selimiye Camii'ni 80 yaşında inşa etti.

Bakanlığımız, 2019-2023 dönemini kapsayan bir vizyon belgesi hazırlıyor. Yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımı amaçlanıyor.

Hiçbir yaşlımızı sokakta veya dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine sahip çıkıyoruz.

65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşı biz geldiğimizde 24 liraydı, şimdi 601 liraya çıktı. Ödemeyi sadece maaşa hak kazanan kişi ve eşinin gelirine göre yapıyoruz.

'Yaşlı Destek Programı'nı başlattık. Aktif yaşam merkezleriyle yaşlıların ve engelilerin sosyal hayata karışmasını kolaylaştırıyoruz.