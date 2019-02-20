BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlara verilecek cevabın, Kuvayımilliye ruhunun siyasete yansıması olan Cumhur İttifakı ile olacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içinde olacağını daha önceden ifade ettiklerini hatırlatan Destici, "Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin yanında olduk ve milletimizin yararına olacak her türlü gelişmeye sonuna kadar desteğimizi sürdürdük. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BBP'den Cumhur İttifakı'na destek

Destici, Türkiye'nin beka sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, ülke meselelerinin çözümünün talip olunacak belediye yönetimi sayısından daha önemli olduğunu belirtti.

MYK toplantısı sonrasında 30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı adayını destekleme kararlarını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Rize ve Osmaniye başta olmak üzere aday göstermediğimiz diğer belediye başkanlıklarında da Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz. Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde il belediye başkan adayı göstermedik. Bu kararımızın arkasında, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kazanma ihtimali olduğu illere karşı bir önlem alma stratejisi yatmaktadır."

Destici, büyükşehir olmayan illerin bütün ilçelerinde, eksiksiz olarak il genel meclisi adaylarının sahada olacağını da belirtti.

"Vatandaşlarımızın beklentileri mutlaka karşılanmalıdır"

Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP'nin kazandığı belediyelerin Kandil'den emir alarak istihdam edildiğini vurgulayan Destici, "Devlet, terörle mücadele kapsamında PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li belediyelere kayyum atamak zorunda kaldı. Yaklaşık 3 yıldır da kayyumlar çok güzel şekilde o belediyeleri yönetiyorlar." ifadelerinin kullandı.

Destici, BBP'nin siyasetteki önceliğinin devlet ve millet olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"PKK'ya ve onun siyasi uzantılarına karşı birliğimizi en üst seviyeye çıkarmazsak yarın telafisi güç sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. O bölgelerde işbirliği çözüm değil ve yetmez. Önemli olan oralarda kalıcı çözümler üretebilmektir. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın beklentileri mutlaka karşılanmalıdır."

Süleyman Tunç