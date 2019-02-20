İyi Parti'de 'Mersin' formülü
|20 Şubat 2019 14:05
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İYİ Parti'nin Mersin'de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül aranıyor.
Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi. Genel Başkan Gültekin Uysal ile yapılacak görüşmeden sonra karar çıkacak.
Görüşme sonrasında Demokrat Parti'nin adayının çekilmesi, Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor.
KOCAMAZ ADAY OLAMAMIŞTI
İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığını kabul etmemişti.
Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.
Celal Çamur
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