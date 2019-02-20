Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında 5 müebbet hapis istemi
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi
|20 Şubat 2019 14:09
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