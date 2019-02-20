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Bakan Kurum: İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz." dedi
 20 Şubat 2019 14:10
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Bakan Kurum: İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz." dedi.

Kurum, "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı
Anadolu Ajansı
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