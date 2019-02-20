Bakan Kurum: İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz." dedi
|20 Şubat 2019 14:10
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz." dedi.
Kurum, "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bölünen üniversitelerdeki araştırma görevlileriyle ilgili yazı
20 Şubat 2019 14:00
|TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atama yapıldı
20 Şubat 2019 13:36
|Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı
20 Şubat 2019 13:32
|Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Ekim ayında hazır olacak
20 Şubat 2019 12:00
|Yeni yasama yılında 926 kişi de 'halk günü' kapsamında ağırlandı
20 Şubat 2019 11:41
|Devlet 'dezavantajlı kesimlere' kol kanat gerdi
20 Şubat 2019 11:18
|KDV iadelerinde 'hızlı' dönem
20 Şubat 2019 09:59
|Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
20 Şubat 2019 07:14
|20 yıl sonra deprem röntgeni
20 Şubat 2019 06:20
|TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor
19 Şubat 2019 22:23