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Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
İstanbul Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti
|20 Şubat 2019 14:16
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İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.
Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir."
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