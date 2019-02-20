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Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti
 20 Şubat 2019 14:16
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Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.

Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir."
İhlas Haber Ajansı
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