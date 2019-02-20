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Denizli merkezli 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı

Usulsüz engelli raporu temini için kurulduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik Denizli ve Uşak'ta düzenlenen operasyonda aralarında rapor alanların da bulunduğu 20 kişi yakalandı
 20 Şubat 2019 14:19
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Denizli merkezli 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı

Denizli merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin nitelikli dolandırıcılık yaparak usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Herhangi bir rahatsızlığı olmayan şahıslar adına gerçek hastalardan alınan tahlil ve raporları düzenledikleri tespit edilen zanlıların, çeşitli yollarla gerçek tahlil sonuçlarıyla oynayarak sağlık kurumlarını yanılttıkları tespit edildi.

Zanlıların usulsüz engelli raporu alarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerden engelli yardımı ve evde bakım parası aldığı, araç alımında vergi indiriminden yararlandıkları, usulsüz ilaç temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Suç örgütünün yaklaşık 15 kişiye bu şekilde rapor aldığı belirlenirken suç örgütü elebaşının evinde başka kişilere ait kimlik fotokopileri, engelli sağlık kurulu raporu ve fotoğraf işleme programıyla değiştirilmiş çok sayıda belge ele geçirildi.

Operasyon kapsamında çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Denizli'de 16, Uşak'ta 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri ve bilirkişi incelemesinin de sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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