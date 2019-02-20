Bahçeli'den Kocamaz'a: Helalleşelim, Mersin'i alalım
|20 Şubat 2019 14:21
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Kocamaz'a davet
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'den ayrılıp İyi Parti'ye katılan ve İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir adaylığı için başvuru evrakı zamanında verilmeyen Burhanettin Kocamaz'ı davet etti.
Bahçeli, "Mersin açısından bir kayıp. Adana'da davette bulunmuştum. O davete icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelin hep beraber olalım helalleşelim Mersin'i de güçlü şekilde alalım." dedi.
"Saat 17.25 itibarıyla isminin verilmemesi düşündürücü"
Bahçeli, İyi Parti'nin Mersin adayının başvuru evraklarının zamanında yapılmamasını değerlendirdi. Başvurunun saatine "Saat 17:25 itibarıyla isminin verilmemesi hali düşündürücü. Burada gerçekten bir ihmal mi, art niyet mi veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır hep beraber göreceğiz." diyerek dikkat çekti.
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