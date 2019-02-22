2018-2 ALES sonuçlarına göre en başarılı üniversiteler!

Bildiğiniz gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar ile lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilecek adayların seçiminde ALES puanları kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ilişkin değerlendirme raporları ilgili kurumun web sayfasında "Araştırma, Yayın ve İstatistikler" başlığı altında son yıllarda paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda, 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan 2018 ALES/2 Değerlendirme Raporu söz konusu web sayfası üzerinden ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

İlgili raporda; sınava giren adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde yüzdelik dağılımları, adayların alanlara göre doğru cevap sayıları, adayların cinsiyetlerine göre alan dağılımları, adayların alanlarına göre en düşük ve en yüksek puanları, 70 ve üzeri puan alan adayların alanlarına göre dağılımları ve son olarak 70 ve üzeri puan alan adayların üniversitelere göre dağılımlarına kapsamlı olarak yer verilmiştir.

Rapora göre; Sayısal puan türünde adayların yarısından fazlası 70 ve daha üzeri puan almıştır. Eşit ağırlık puan türünde adayların %30'u 70 ve daha üzeri puan almıştır. Sözel puan türünde ise adayların yaklaşık %40'ı 70 ve üzeri puan almıştır.

ÖSYM raporunda üniversitelerden sınava giren adaylardan 70 ve üzeri ALES puanı alanlar ayrı bir başlıkta gösterilmiş olup; ancak bu üniversitelerden sınava girenlerin yüzde kaçının 70 ve üzerinde bir puan alarak başarı gösterdiği raporda ayrıca ilan edilmemiştir.

Biz de, üniversitelerden sınava giren adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık düzeyinde yüzde kaçının 70 ve üzeri puan aldığını sıralayarak alanlara göre en başarılı üniversiteleri belirlemeye çalıştık.

Bu bağlamda;

1- Sözel puan türünde Galatasaray Üniversitesinden sınava giren 90 kişiden 82'si 70 ve üzeri puan alarak %91,11 oranıyla bu puan türünde en başarılı yükseköğretim kurumu olmuştur.

Sözel puan türünde sıralamanın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Sayısal puan türünde Abdullah Gül Üniversitesinden sınava giren 21 kişiden 19'u 70 ve üzeri puan alarak %90,48 oranıyla bu puan türünde en başarılı yükseköğretim kurumu olmuştur.

Sayısal puan türünde sıralamanın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3- Eşit ağırlık puan türünde yine Galatasaray Üniversitesinden sınava giren 90 kişiden 79'u 70 ve üzeri puan alarak %87,78 oranıyla bu puan türünde en başarılı yükseköğretim kurumu olmuştur.

Eşit ağırlık puan türünde sıralamanın tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yavuz Selim KAPLAN