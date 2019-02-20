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11 yaşında kitap yazdı, gelirini lösemili çocuklara bağışladı

"Pamuk'un Maceraları" isimli bir kitap yazan özel bir okul 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ada Hayırlıoğlu, kitabının gelirini lösemili çocukların tedavisi için bağışladı. Küçük kız kitabın imza gününde lösemili arkadaşlarının çok mutlu olmasını dilediğini söyledi
 20 Şubat 2019 14:23
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11 yaşında kitap yazdı, gelirini lösemili çocuklara bağışladı

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ada Hayırlıoğlu, kaleme aldığı ilk kitabı "Pamuk'un Maceraları"nı çıkardı. Minicik kalbine kocaman bir iyilik sığdıran küçük yazar Ada, kitabının gelirini lösemili çocukların tedavisi için bağışladı. Bir sokak köpeği ile küçük bir kızın öyküsünün ele alındığı kitapta, sokak hayvanları için farkındalık oluşturacak bilgilendirici içeriklere yer veriliyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre sokak hayvanları için bir farkındalık oluşturmak istediğini ifade eden Ada Hayırlıoğlu, kitabında bir sokak köpeği ile küçük bir kızın dostluğunu konu aldığını belirterek, kitabın içeriğini şu sözlerle anlattı:

"Kitabımda Pamuk adında bir sokak köpeği ile Ceren ismindeki bir kızın maceralarını anlattım. Pamuk sokakta yaşarken, Ceren ile karşılaşıyor. Ceren onu alıp, evine götürüyor ve onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Pamuk, Ceren'e mektuplar yazıyor. Birlikte tatile çıkıyorlar. Bu serüven içinde Pamuk kayboluyor ve yeniden Ceren'i buluyor. Çünkü birbirlerine çok bağlılar."

KİTABIN GELİRİ LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILACAK

Yazmayı çok sevdiğini ve kitabı dışında daha birçok yazısı olduğunu söyleyen küçük kız, "Ben hep kitap yazıyordum. Türkçe Öğretmenim yazdığım bu kitabın konusunu gördü, beni yönlendirdi ve yazılarımı kitaplaştırdık. Kitabımın gelirini lösemili çocuklara bağışladım. Onların ihtiyaçları için kullanılacak. Bu şekilde onların çok mutlu olmalarını istiyorum. Bu kitabın dışında farklı bir öyküsü olan bir kitap daha yazmayı planlıyorum. Bu alanda daha da ilerlemek istiyorum" dedi.

"HER ÇOCUK AYRI BİR DÜNYA"

Ada'nın kitabı geçen sene yazmaya başladığını belirten Türkçe Öğretmeni Mustafa Aydın Kanber, "A4 sayfalarına kenarda köşede hep yazıyordu. Bu Ada'nın başarısı, ben aslında sadece ona dokundum. Her çocuk ayrı bir dünya ve onların çok güzel hayal dünyaları var. Önemli olan öğretmenlerin onlara küçük bir dokunuş ile yön vermesidir. Ada ile birlikte yazma sürecine girdik. Onun hayal dünyasına çok müdahale etmeden yazımına, cümle kurgularına küçük dokunuşlar yaptım. Ailesinin ve okulumuzun desteğiyle bu kitabı hayata geçirdik. Ada daha önce de hep yazıyordu. Onun ileride çokça kitabı olacağını düşünüyorum. İlk kitabında katkım olduğu için çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

HER GÜN BİR KİTAP BİTİRİYOR

"Kızım çok güzel bir projeye imza attı" diyen Ada'nın annesi Gonca Argın, "Ada bizi çok gururlandırdı. O okumayı çok seven bir çocuk. Okumayı öğrendikten sonra sürekli kitap okumaya başladı. Kitapları ayırmadan, severek okuyor. Her gün bir kitap bitiriyor diyebilirim. Ada'yı Türkçe Öğretmeni keşfetti. Onun hayal dünyasına hiçbir şekilde karışmadan, kurşun kalemle yazdığı yazılarını toparladı ve bir kitap haline getirdi. Bu kitabının dışında da yazdığı birçok kitap var. Bu alanda çok hevesli ve istekli. Eminim ki çok iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

Gerçekleştirilen imza gününde küçük kızın sınıf arkadaşları ve okuldaki öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Habertürk
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