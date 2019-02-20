Bakan Selçuk: Yaşlı Bakım ve Yaşlı Destek Programı oluşturuyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yaşlı Bakım ve Yaşlı Destek Programı oluşturuyoruz ve aile danışmanlığı hizmetimize entegre ediyoruz. Yaşlılarımız ve yakınları bu hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tamamladığımız Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları çalışmasını da uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası'nın açılışında, 2019'u "Yaşlılık Yılı" ilan ederek yaşlılara verdiği değeri uluslararası seviyede gösteren ve şurayı himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Kuşaklar arası dayanışma ve yardımlaşmayı önemsediklerini ifade eden Selçuk, milletin büyükleri hem inanç hem kültürden gelen kadim değerlerle sevgi, saygı ve sorumluluk çerçevesinde sahiplendiğini vurguladı.

Anadolu'nun her karış toprağında ve mayasında ak saçlıların, ak sakallıların ve ak yaşmaklıların emeği, alın teri ve göz nurunun olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Yahya Kemal 'Bizler, kökleri mazide olan atiyiz.' diyor. Bugünkü medeniyetimizin ihya ve inşasında işte sahip çıktığımız bu kadim değerler var. Çünkü biz, annemize, babamıza, yaşlılarımıza, 'öf' bile demeden, iyilikle muamele etmeyi buyuran bir inancın mensuplarıyız. Çünkü biz, hamdolsun 'İhtiyarlar benim gözümün nurudur.' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Çünkü biz, ulu bir çınarın dalları gibi bizleri kuşatan büyüklerimizi örnek alıyoruz. Mücadeleyi Ertuğrul Gazi'den, hikmeti Hoca Ahmet Yesevi'den, ilmin değerini Akşemseddin'ten, devlet irfanını II. Abdülhamit Han'dan, cesareti Nene Hatun'dan, vatan sevgisini Malazgirt, Çanakkale, 15 Temmuz kahramanlarımızdan öğreniyoruz. Bu vesileyle, geçmişten geleceğe köprüler kurarak bizlere yol gösteren ve ahirete irtihal eden büyüklerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Selçuk, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unun 65 yaşın üstünde olduğunun altını çizerek, "2050'de bu oranın yaklaşık yüzde 16'ya yükseleceği beklenmekte. Dünyada ortalama yaşam süresi 2000 yılında 68 iken şu anda 72. Ortalama doğurganlık ise kadın başına 2,4 çocuk. Ülkemize bakınca da benzer demografik değişimleri görmekteyiz. 2050'de her 5 kişiden 1'inin 65 yaşın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Son 16 yılda, toplumumuzun refah seviyesinde artış, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki iyileşmeler neticesinde 2000 yılında 70 olan ortalama yaşam beklentisi süresi bugün yaklaşık 76 yıla yükseldi." diye konuştu.

- "Asırlık çınarlarımızı da misafir etmekten mutluyuz"

Bakan Selçuk, Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısının nüfusun kendini yenileme oranı olarak kabul edilen 2,1'in altında seyrettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az 3 çocuk' çağrısının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha teyit etmekte. Ve aslında yaşlanan nüfusumuzun ihtiyaçlarına cevap vermek için hazırlıklarımızı hızlandırmamızın da ne kadar önemli olduğuna işaret etmekte. Bakanlık olarak, aile dostu ve özellikle yaşlılık dostu hizmetlerimizi, sosyal yardımlarımızı ve sosyal güvenlik uygulamalarımızı da bu değişen demografik yapıya göre güncellememiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. İşte gerek bugün ilkini yaptığımız Yaşlılık Şurası gerekse de önümüzdeki mayıs ayında Aile Haftası'nda gerçekleştireceğimiz 7. Aile Şurası bu amaca hizmet ediyor."

Ülkelerin yaşlanma politikalarını belirlemede tavsiye ve tedbir niteliğinde öneriler sunan Türkiye'nin de imzaladığı "2002 Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı" doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler, yaşlı hakları ve yaşlılık ekonomisi ile ilgili konuları bütüncül olarak komisyonlarımızda değerlendirmek amacıyla buradayız. Ayrıca kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için şura kapsamında 'Köprü' adıyla bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu vesileyle, 7 bini aşkın başvuru arasından büyük bir titizlikle objektif değerlendirmelerini yapan seçici kurulumuza da katkıları için teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada ülkemizin farklı bölgelerinden gelen asırlık çınarlarımızı da misafir etmekten dolayı mutluyuz."

- "168 bin yaşlımıza Evde Bakım Desteği vermekteyiz"

Bakan Selçuk, yaşlıları, özellikle ailelerinin yanında destekleyen uygulamaları hayata geçirmek için aile bütünlüğünü ve kuşaklar arası dayanışmayı koruduklarını belirterek, "Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza Evde Bakım Desteği vermekteyiz." dedi.

Belediyelerle iş birliğinde, koruyucu önleyici bir işlev üstlenen Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) yaygınlaştırıldığını dile getiren Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ve yaşlı yaşam evleriyle büyüklere hizmet verildiğini bildirdi. Selçuk, bu hizmetleri sunarken sosyal devlet anlayışı gereği düşük ücret uygulandığını ya da koşullara göre büyüklerin ücretsiz misafir edildiğini söyledi.

Yaşlılık yol haritasının bazı başlıklarını paylaşan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yatılı hizmetlerimizin yanı sıra gündüzlü bakım hizmetleri modelini de yaygınlaştırıyoruz inşallah. Ayrıca yaşlı bakım hizmetleri veren kuruluşlarımızda da süratle ihtisaslaşmaya gidiyoruz. Alzaymır, demans gibi ailelerimizin bakım konusunda zorlandığı durumlarda yaşlılarımıza ihtisaslaşmış kuruluşlarımızda hizmet sunacağız. Ailelerimizin baktıkları yaşlı büyüklerimizi yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 30 güne kadar misafir ediyorduk. İnşallah artık ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmasın diye bu süreyi 45 güne çıkarıyoruz."

- "Kalite standartlarıyla bakım güvence sisteminin ilk etabı sağlanacak"

Yaşlı bakımında rehberlik hizmetlerinin önemine işaret eden Selçuk, "Yaşlı Bakım ve Yaşlı Destek Programı oluşturuyoruz ve aile danışmanlığı hizmetimize entegre ediyoruz. Yaşlılarımız ve yakınları bu hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tamamladığımız Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları çalışmasını da uygulamaya geçiriyoruz. Kalite standartlarıyla bakım güvence sisteminin ilk etabı sağlanmış olacak." diye konuştu.

Türkiye'de aktif yaşlanmayı desteklemek amaçlı yürütülen Bocce etkinliklerinde başarılı olan oyuncuların uluslararası platformlara katılımının sağlanacağını belirten Selçuk, her alanda güvenli, huzurlu ve muteber bir yaşam sürdürme imkanı sunarak yaşlıları desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Sosyal ve ekonomik kalkınma ancak çocukların, gençlerin ve yaşlıların arasındaki dayanışmayı, etkileşimi ve bir arada yaşam kültürünü güçlendirmekle mümkün olduğunu ifade eden Selçuk, 1. Yaşlılık Şurası süresince yapılacak paylaşımların yeni ufuklar açacağına ve bu alandaki sosyal politikalara katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Bakan Selçuk, birçok ülkeden şuraya katılan hükümet temsilcisi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.