Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
|20 Şubat 2019 14:32
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