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Tunceli'de kanguru faresi görüntülendi

Kanguru faresi görüntülendi. Tunceli Ovacık'ta dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen, su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan olan kanguru faresi görüntülendi
 20 Şubat 2019 14:36
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Tunceli'de kanguru faresi görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Akyayık köyünde oturan Kamuran Gülmez (31), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini Mercan Vadisi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN'nin 'kırmızı' listesinde yer alan ve birinci derecede korumaya alınan kanguru faresi, Ovacık'ın Akyayık köyünde oturan Kamuran Gülmez tarafından Mercan Vadisi'nde görüntülendi.

Su içmeyerek, doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Kanguru faresini cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kamuran Gülmez, "Elimizdeki fenerlerle ışık tutarak, bir süre izledik.

Baktık, normal bir fare değil. Bizimle oynamak istiyor gibi duruyordu. Hatta benim ayakkabılarımı kemirmeye çalıştı. Farklı bir tür olduğundan ben de bunu kayda almak için cep telefonumla kameraya kaydettim. Bizim yörede bu fareye ilk kez rastladık" dedi.
DHA
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