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Üniversiteler 'engelsiz' unvanı için yarışacak

Yükseköğretim Kurulunca "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri", "Engelsiz Üniversite Program Nişanı Ödülleri" ve "Engelli Dostu Bireysel Ödülleri"ne başvurular 1 Mart'a kadar alınacak
 20 Şubat 2019 14:47
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Üniversiteler 'engelsiz' unvanı için yarışacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri", "Engelsiz Üniversite Program Nişanı Ödülleri" ve "Engelli Dostu Bireysel Ödülleri"ne başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, sorumlu akademisyen veya idari personel tarafından üniversitenin engelli birimi temsilcisi ile birlikte doldurulacak olan formların "engelsiz@yok.gov.tr" mail adresine ve resmi yazının da YÖK'e gönderilmesi gerekiyor.

Başvurular, 1 Mart'ta sona erecek.

Selma Kasap
Anadolu Ajansı
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