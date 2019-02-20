MEB Personel Genel Müdüründen 'aile birliği' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özür durumu karşılanmayan adayların 4 ay daha sabırlı olmasını, yazın problem kalmayacağını belirtti.
|20 Şubat 2019 14:59
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aydoğdu, yarıyıl özür tayinlerinde, yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenler için
"4 ay daha sabırlı olacağız. Yazın problem kalmayacak" dedi.
Yarılyıl özür tayinlerinde, 958 öğretmenin nakil talebi karşılanamamıştı.
Aydoğdu, bir takipçisinin "Müdürüm 958 il dışı özür durumu mağduru öğretmen de sizden gelecek iyi haberleri bekliyor. En azından şimdi il emri Haziran'da ilişik kesme olamaz mı?" şeklindeki talebe de "Yazın inş." şeklinde cevap verdi.
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