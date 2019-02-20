Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
|20 Şubat 2019 15:22
|Yazdır
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık emekli polis Ali Türkmen ile tutuksuz yargılanan eski polis Ali Mehmet Metin ve avukatları hazır bulundu.
Sanık Türkmen, savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "SAYA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini belirtti.
Ele geçirilen belgelerin asılsız olduğunu öne süren Türkmen, "Kesinlikle hiçbir terör örgütüyle alakam olmamıştır. 25 senedir vatanıma severek hizmet ettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Sanık Metin de örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmedi.
Hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunan sanık, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Metin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Türkmen'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Türkmen'in tahliyesini kararlaştırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Şubat 2019 17:46
|Eski generalle müebbet hapis
20 Şubat 2019 17:45
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Şubat 2019 17:12
|Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
20 Şubat 2019 16:33
|Eski valinin FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
20 Şubat 2019 14:53
|Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
20 Şubat 2019 14:50
|Örgütten kaçan kadın teröristlerin ifadeleri kan dondurdu
20 Şubat 2019 14:40
|TSK'ye ilk kumpasın mimarına 9 yıl 4 ay hapis cezası
20 Şubat 2019 14:16
|Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında 5 müebbet hapis istemi
20 Şubat 2019 14:09
|Uşak'ta FETÖ sanıklarına ceza yağdı
20 Şubat 2019 12:06