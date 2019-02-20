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Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu. Ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesetlerin Suriye uyruklu kadınlara ait oldukları tahmin ediliyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor
|20 Şubat 2019 15:25
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu. Cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.
İHA'nın haberine göre, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı.
Olay yerine gelen savcı tarafından incelenen cesetler sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suriye uyruklu oldukları bildirilen kadınların ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
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