Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu
|20 Şubat 2019 15:28
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Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Otlu Sokak'ta oturan B.Ö. ve C.D., dün sabah bilinmeyen nedenle aileleriyle tartıştıktan sonra intihar edeceklerini söyleyerek evden ayrıldı.
DHA'nın haberine göre, ailelerin haber vermesi üzerine polis, B.Ö. ve C.D.'yi bulmak için çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda 2 genç kızı bileklerini keserek kendilerine zarar verdiğini görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi.
'GİDİN BİZİM CANIMIZ YANMIYOR'
Gelen sağlık görevlileri, bıçakla bileklerini kesen kızlara müdahale etmek istedi. Ancak B.Ö. ve C.D, "Gidin, bizim canımız yanmıyor" diyerek önce buna izin vermedi.
B.Ö. ve C.D., daha sonra polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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