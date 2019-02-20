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Vatandaştan İmamoğluna: Ak Parti'ye gelin kazanın

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün Esenler'de AK Parti'nin seçim standını ziyaret etti. Burada bir vatandaş İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti ve "Gelin bu sefer bizden olun. Kazanın. Bu duyguyu beraber yaşayalım" dedi
 20 Şubat 2019 15:48
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Vatandaştan İmamoğluna: Ak Parti'ye gelin kazanın

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Esenler'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti.

Daha sonra Esenler Meydanı'na geçen Ekrem İmamoğlu, burada CHP'liler tarafından karşılandı.

İmamoğlu, AK Parti'nin seçim standını da ziyaret etti.

Burada AK Partili bir vatandaş, İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti:

"Gelin bu sefer bizden olun kazanın, Ciddiyim. Bu duyguyu hep birlikte yaşayalım."


Vatandaş, İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti
Memurlar.Net
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