Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı
|20 Şubat 2019 15:55
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Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı.<7p>
Olay, öğle saatlerinde İznik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Diş muayenesi için hastaneye gelen Sıdıka Yalçın, poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı.
Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Videoyu kaydeden kadın, Yalçın'a "Sen buraya temizliğe mi geldin? Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin.
Temizlik için hastane personeli var, bu işi onların yapması lazım, bu iş size düşmez" derken, Sıdıka Yalçın ise, "Benim içimden geliyor.
Ben evde de temizlik yapıyorum buranın da temizliğini yaparım bir şey olmaz" diye yanıt veriyor. Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Yalçın'a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı.
Hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş, "Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var" dedi.
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