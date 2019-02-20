Akşener: İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyon

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen "İYİ Belediyecilik" Vizyon Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisine kirli tezgahlar ve tuzaklar kurulduğunu savundu.

Partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'i alacağını, bu iddiayı çekemeyenlerin kirli bir oyuna daha tevessül ettiğini ileri süren Akşener, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller, tuzaklarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir tuzakla daha karşı karşıya. Buradan ilan ediyorum, ne yaparsanız yapın, bu tuzağı da bozacağız. Allah'ın izniyle bu hain kumpası da bozacağız. Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum, bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. Biz, bu tablonun asıl faillerini, bu operasyonun nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını, çok iyi biliyoruz. Partimiz üzerinde oyun oynayanlar ve onların maşalarıyla ilgili gerekeni yapmak, refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı, boynumuzun borcudur. Bu ülkenin iyi ve cesur insanları olarak, daha yeni başlıyoruz. İyi insanlar, cesur insanlar, gönlünüzü ferah tutun. Bizim içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez. Tereddüttünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan, yeniden Mersin'e iyi gelecek."

Yaklaşan yerel seçimi, "beka" seçimi diye pazarlayanların, dil oyunlarına gelmeyeceklerini ifade eden Akşener, "Beka beka' diyorlar ya yerel seçimler için... Muhtar ve belediye başkanı seçmenin bekayla ilgisi yoktur. Bu seçimde milletimizin ve ülkemizin bekasını değil, devleti yönetenlerin bekasını değil, milletine verdiği sözleri tutmayan belediye başkanlarını, 25 yılda şehirlerimizi mahvedip sonra da şikayet edenleri, domates, biber kuyruklarını, bitmeyen trafik çilesini, yolsuzlukları, kayırmacılığı, yüksek köprü ve tüp geçit fiyatlarını, özetle, belediye başkanlarının icraatlarını oylayacağız." diye konuştu.

"Memleketi getirdikleri hale bakın"

Akşener, "yerel seçimlerin ardından kıyametin kopmayacağını, millet karar verirse hükümetin dersini alıp kendisine çeki düzen vereceğini" ifade ederek, "Aziz milletim bakmayın o laf kalabalıklarına. Size yalan söylüyorlar. Kulak verin, ben gerçeği söyleyeyim, bekamıza bir tehdit varsa, o da ekonomik krizdir, işsizliktir, yoksulluktur. Bakın, ekonomi öyle bir hale geldi ki bu arkadaşlar, siyasi tarihimize 'domates kuyruğuna sebep olan iktidar' diye geçecekler." dedi.

Yarının siyasetçilerinin millete "AK Parti dönemindeki domates, biber kuyruklarını anlatacağını" öne süren Akşener, şöyle devam etti:

"Hayaller göklerde milli uçak, gerçekler domates, biber kuyrukları. Arkadaşım, koca Türk devleti çadır kurmuş soğan satıyor. Memleketi getirdikleri hale bakın. Tarihçiler Osmanlı'yı, '400 çadırdan cihan devletine' diye tarif ederler. Bu arkadaşlar, o çadır işini de yanlış anladılar galiba. Atamız cihan devletine giden çadırlar kurmuştu, bunlar, çadırdan manavlar kuruyorlar. Bakmayın siz o laf kalabalıklarına. Gerçek olan, bu çadırların önündeki kuyruklardır. Tedbir alınması gerekenler bunlardır. Biz, vatandaşımıza daha ucuza sebze-meyve satılmasın demiyoruz. Biz diyoruz ki bizi bu noktaya getiren sorunları halledin. Devletin fabrikalarını ucuz pahaya satıp, şimdi devlete esnaflık yaptırmak çözüm değil. Biz gerçeği söyledikçe, onlar 'beka' diyor."

Meral Akşener, Türk milletinin beka meselesini Sakarya'da, Dumlupınar'da çözdüğünü, bir tehlike olması durumunda Türk milletinin gereğini yine yapacağını vurgulayarak, "Bunların 'beka' dedikleri, koltuklarının bekasıdır. Ama telaşa gerek yok. Koltukları da sağlamda. Sayın Cumhurbaşkanı 4 yıl daha görevinin başında. Doğruları konuşan herkesi uzaklaştırdığı için, Sayın Bahçeli için de risk yok. Dolayısıyla, yerel seçimlerde beka diye bir mesele yok." diye konuştu.

"Terliği unutmayalım"

"Bu muhteremleri 31 Mart'ta şöyle kuvvetlice bir sarsalım da kendilerine gelsinler. Biliyorsunuz, bu bir yerel seçim. Sonuç ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Türkiye'yi dört yıl daha yönetecek. Ama şunu not edin, milletimiz sandıkta bir ders vermezse, 1 Nisan günü zam yağmuru başlayacak." diyen Akşener, oylarının düşmesi durumunda iktidarın kendine çeki düzen vereceğini, kadrolarını, politikalarını gözden geçireceğini söyledi.

Kadınlara "terliği unutmayalım" diye seslenen Akşener, "Bunlara bir anne terliği fırlatın, bakın hemen nasıl da kendilerine geliyorlar. Kulaklarını şöyle bir çekiverelim, biraz kızartalım, bakın nasıl anında kendilerine geliyorlar, mutfaktaki yangına çare üretiyorlar." dedi.

Akşener, artık Türkiye'de büyük bir değişim zamanının geldiğine işarete ederek, "Olan bitene bir 'dur' demeliyiz. Bu seçim, ders verme vaktidir. Had bildirme vaktidir. Olmadı işte. Defalarca şans verdiniz, her defasında inandınız, olmadı işte. Güveniniz suistimal edildi. Emanetinize ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin belediyecilik anlayışının insan odaklı olacağının altını çizen Akşener, nüfus cüzdanını göstererek, "İşte bizim belediyelerimizde ağa da paşa da dost da akraba da bu nüfus cüzdanı olacak. Bu nüfus cüzdanı bu ülkenin tapu senedidir." dedi.

Çakıroğlu'nu anarken duygulandı

Akşener, İYİ Partili belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerini ayağa kaldırarak and içtirdi ve esnaf, dükkan, çarşı-pazar dostu, spor yapılan, sanat üretilen, çevreye duyarlı, sosyal yardımların arttığı şehirler sözü verdi.

Konuşmasının sonunda 20 Şubat 2015'te öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anan Akşener, duygulu anlar yaşadı.

Konuşmasının ardından partilileri selamlayan Akşener, salondan ayrıldı.

Toplantıdan notlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, salona adaylığı tartışma konusu olan partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz ile el ele girdi.

Gazi Mustafa Atatürk'ün ve Meral Akşener'in fotoğraflarının asıldığı salondaki koltuklarda Türk Bayrağı ve İYİ Parti flamaları yer aldı.

Andımızın okunduğu toplantıya, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve eşi Nurşen Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

Kocamaz soruları yanıtladı

Toplantı sonrasında Kocamaz, "adaylık evraklarının parti teşkilatı tarafından İl Seçim Kuruluna zamanında teslim edilmemesinin" anımsatılması üzerine, "Mücadelemize devam edeceğiz. Parti Genel Merkezimiz evrakların teslimiyle ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş. Onların artık nedenini tam bilemiyoruz ama daha önce Cumhur ittifakı adayının bir buçuk ay önce 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Partiden de aday olamayacak.' gibi bir ifadesi vardı. Herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar. İtirazda bulunduk ama yani oradan nasıl neticelenecek bilmiyoruz. Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var. Bunlar da mutlaka cezasını çekmeli." diye konuştu.

Kocamaz, "Evrakların teslim edilmediğini siz nasıl öğrendiniz?" sorusunu, "Tarsus'ta cenazedeydim, bir haber geldi dosyalar verilmemiş diye. Hemen Mersin'e geldik ama yarım saat sürüyor Tarsus'tan. O arada 17.26'da teslim edilmiş. Burada kesin bir ihanet var." diye yanıtladı.

Başka bir partiden aday olup olmayacağının sorulması üzerine Kocamaz, "Bakalım, bekleyelim görelim." karşılığını verdi.

Mehmet Tosun-Ömer Olcay