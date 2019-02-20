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'Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'

Ankara Altındağ'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'' dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin ise ''Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır'' ifadesini kullandı
 20 Şubat 2019 16:19
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'Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Altındağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''16 Nisan halk oylamasında Altındağ 63,3 ile kalıcı istikrar dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha bize partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranları ile sahip çıktı. 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz.

Altındağlı kardeşlerime sormak istiyorum. Ankara 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na evet diyor musun? 31 Mart Gazze, Filistin, Suriye, Irak, Arakan Türkistan coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.

''SANDIKLARDA BUNLARA OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ''

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Bizler bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız.

''OYLARIMIZI KONSOLİDE ETMEMİZ LAZIM''

Oylarımızı konsolide etmemiz lazım. AK Parti kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli MHP oy zaiyatına gitmemeli. CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir fakat İYİ Parti ile bulabilir misiniz?

''ŞU AN İTİBARİYLE 310 BİN MÜLTECİ EVLERİNE TOPRAKLARINA DÖNDÜ''

Bizim gündemimizde hizmet ve eser var. Şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine topraklarına döndü. CHP'nin gündeminde ne var? Onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var milletimizin rızkını gasp eden fırsatçılara sahip çıkmak var. Biz ihya etmenin yeni eserlerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde. 15 Temmuz gecesi milletle darbeye direnmek yerine FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler.

''BİZİ EN ÇOK YARALAYAN CHP'NİN RUMLARIN AĞZIYLA KONUŞMASIDIR''

Önceki gün bir CHP milletvekili çıkmış petrol doğalgaz arama çalışmalarımızı eleştiriyor. Bir kova bile petrol bulunmadı iddiasıyla Türkiye'yi petrol doğalgaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Bu çağrısı zaten Rumlardan işitiyorduk. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

''DOĞU AKDENİZ'DEKİ PETROL ARAMA FAALİYETLERİMİZİ DURDURMAYACAĞIZ''

Biz yolumuza devam edeceğiz. Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız.

''ANKARA'YA 13 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ''

Ankara'ya 13 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 4 tanesi Altındağ ilçemizde olacak. Ankara'ya toplamda 5 milyon 300 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız.''
Memurlar.Net
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