Çocuğun otomobile düşürdüğü odun parçası icralık etti
|20 Şubat 2019 16:21
|Yazdır
Adana'nın Merkez Sümer Mahallesi'nde yaşayan Aydın ve Merve Meral çiftinin 5 yaşındaki oğlu, 2017 yılında evinin balkonda oyun oynadığı sırada elinde bulunan odun parçasını bir otomobilin üzerine düşürdü.
Tavan ve kaputu zarar gören otomobilin sahibi, polise tutanak tutturarak aracını sigorta şirketi aracılığıyla tamir ettirdi. Sigorta şirketi ise o dönem 3 yaşında olan çocuğun ebeveynlerinin 1991 liralık masrafı karşılanması için İstanbul Anadolu 17. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan tebliğle şoke olan çocuğun ailesi, karara itiraz etti.
"Borcu ödeyemeyiz"
Anne Merve Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, icra işlemi başlatılacağını beklemediklerini söyledi.
Eve gelen belgelere şaşırdıklarını belirten Meral, "Ailece üzgünüz, kötü hissediyoruz kendimizi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Borcu ödeyemeyiz. Eşimin borçları var, kirada oturuyoruz. Zor durumdayız, yaklaşık 2 bin lira bizim için çok fazla. Onlardan ricamız itiraz dilekçemizi kabul etsinler." diye konuştu.
Merve Meral, eşinin bir şirkette işçi olarak çalıştığını, borcun ödenmesi konusunda hayırseverlerden de destek beklediklerini de kaydetti.
Eren Bozkurt
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı
20 Şubat 2019 17:13
|Maden kazasında 3 kişiye tutuklama
20 Şubat 2019 17:08
|Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu
20 Şubat 2019 15:28
|Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi bulundu
20 Şubat 2019 15:25
|Denizli merkezli 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
20 Şubat 2019 14:19
|Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
20 Şubat 2019 14:16
|İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu
20 Şubat 2019 13:44
|Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
20 Şubat 2019 13:05
|FETÖ sanığı eski akademisyene hapis cezası
20 Şubat 2019 12:56
|İlçeyi karıştıran şaka! Öğrenciler hastanelik oldu
20 Şubat 2019 12:20