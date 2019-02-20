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Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi
 20 Şubat 2019 16:33
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Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişiye "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye'de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor.

Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer alıyor. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi 15 gün içinde inceleyip karar vermesi bekleniyor.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ardından 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 16 kişinin arasında Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.

Anadolu Ajansı
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