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HDP'li Paylan: Yerel seçimde güç birliği yaptık

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Maalesef muhalefet de yeterli cesareti gösteremiyor. Biz, yerel seçimle ilgili bir ittifak yapmadık, bunun adını 'güç birliği' koyduk." dedi
 20 Şubat 2019 16:36
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HDP'li Paylan: Yerel seçimde güç birliği yaptık

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan bir torba teklif daha geçtiğini, hükümetin yapısal tedbirler almak yerine ekonomik dengeleri daha da bozacak palyatif tedbirler aldığını öne sürdü.

Dün kabul edilen teklife eklenen bir maddeyle, işverenlerin 1 Şubat ile 30 Nisan arasında istedikleri kadar işçi alabileceklerini ve bu işçilerin maaşlarının işsizlik fonundan karşılanacağını belirten Paylan, "Burada herhangi bir sınırlama da getirilmemiş. Bu düzenleme kötüye kullanılabilir." diye konuştu.

Bu düzenlemenin "işçilere değil patronlara yönelik olduğunu" ifade eden Paylan, "Bu şekilde ekonomi düzelmez. İşveren işçi almıyorsa ortada ekonomik sıkıntı vardır. Üretim yoksa, ekonominin çarkları işlemiyorsa istiyorsanız patronların sırtına masaj yapın yine işçi almazlar." görüşünü savundu.

Paylan, 4 yılda çiftçi borçlarına yedinci kez yapılandırma getirildiğini belirterek, bunun bir çözüm olmadığını, çiftçinin bu borcu ödeme gücünün bulunmadığını söyledi.

Çiftçilerin sadece Ziraat Bankasına değil özel bankalara, tefeciye, kredi kartına da borcu olduğunu belirten Paylan, "Yapmamız gereken borcu silmek ve çiftçiye yasadan kaynaklanan desteği vermek." ifadesini kullandı.

"Adını 'güç birliği' koyduk"

Bir gazetecinin, "Millet İttifakı'nın HDP ile iş birliği yaptığı" yönündeki haberleri anımsatması üzerine Paylan, şunları söyledi:

"HDP ile yan yana durmak onurdur ama HDP'yi kriminalize etmeye çalışan bir saray anlayışı var. Maalesef muhalefet de yeterli cesareti gösteremiyor. Biz, yerel seçimle ilgili bir ittifak yapmadık, bunun adını 'güç birliği' koyduk. 'Bölgede kayyumları defedeceğiz, saraya geri göndereceğiz' dedik ama batıda da AKP ve MHP'nin kaybetmesi için elbette ideal adaylar olmayabilir ama en azından en güçlü adaya, eğer ki bizim ilkelerimize çok ters değilse destek verebileceğimizi söyledik. Bu, HDP'nin yüce gönüllülüğüdür."
Anadolu Ajansı
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