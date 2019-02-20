1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldırım, taksi durağını ziyaret etti, müşteri telefonlarına baktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle çay içip, sohbet eden Yıldırım durağa gelen telefonu açarak bir müşteri ile konuştu. Müşteriden aracı istediği adresi alan Yıldırım, müşteriye kendisini tanıttı
 20 Şubat 2019 16:45
Yazdır
Yıldırım, taksi durağını ziyaret etti, müşteri telefonlarına baktı

Binali Yıldırım, müşteriye, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum. Taksi durağındayım.

Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum" dedi. Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bu sıcak sohbetine, taksi durağında bulunanlar gülümsemeler ve alkışlarla destek verdi.

Yıldırım daha sonra, taksi durağından anons geçerek, taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi.

Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti.

Taksi durağına gelen Murat Çelik sohbet eden Yıldırım, "Bravo seni, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diyerek espri yaptı.

Yıldırım, taksi durağında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek, taksi durağından ayrıldı.


Yıldırım, taksi durağında telefonlara baktı
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank: 31 Mart'ı önemli bir eşik olarak görüyoruz
20 Şubat 2019 17:52		 Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
20 Şubat 2019 17:34
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
20 Şubat 2019 17:06		 HDP'li Paylan: Yerel seçimde güç birliği yaptık
20 Şubat 2019 16:36
Yıldırım: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı
20 Şubat 2019 16:30		 'Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'
20 Şubat 2019 16:19
Akşener: İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyon
20 Şubat 2019 16:12		 Vatandaştan İmamoğluna: Ak Parti'ye gelin kazanın
20 Şubat 2019 15:48
CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
20 Şubat 2019 15:15		 Karamollaoğlu'ndan 'İdris Naim Şahin' açıklaması
20 Şubat 2019 14:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Yerli üretim iken, ithal oldu
Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iddaa 2
islam slimani 2
yandaş medyanın ahlaksız haberciliğinden örnekler 5
twitter 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 4
saç ektirme 3
zillet 2
plazma 1
elektrik faturası 3
ulaşgkc 12
SON İLANLAR
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam