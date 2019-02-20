Yıldırım, taksi durağını ziyaret etti, müşteri telefonlarına baktı
|20 Şubat 2019 16:45
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Binali Yıldırım, müşteriye, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum. Taksi durağındayım.
Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum" dedi. Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bu sıcak sohbetine, taksi durağında bulunanlar gülümsemeler ve alkışlarla destek verdi.
Yıldırım daha sonra, taksi durağından anons geçerek, taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi.
Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti.
Taksi durağına gelen Murat Çelik sohbet eden Yıldırım, "Bravo seni, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diyerek espri yaptı.
Yıldırım, taksi durağında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek, taksi durağından ayrıldı.
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