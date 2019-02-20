Kapadokya'da, peribacaları yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor
|20 Şubat 2019 16:57
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Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden Zelve Ören Yeri yakınında, inşaat halinde bulunan tek katlı taş yapı Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkılması çalışmalarına devam ediliyor.
Avanos ilçesi sınırlarındaki Zelve Ören Yeri yakınında bulunan ve at çiftliği olarak kullanılması amacıyla yapımı devam eden yapının bulunduğu alana, Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iş makineleri sevk edildi.
Taş yapı, iş makinesiyle tamamen yıkılırken, alanda jandarma ekiplerince de güvenlik tedbiri alındı.
Yetkililer, bu çalışmayla ilk etapta yıkımına karar verilen 15 binadan Avanos ilçesinde 3, Uçhisar ve Göreme beldelerinde 2'şer, Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesi ve Çavuşin köyünde birer yapının yıkım işleminin tamamlandığını, kalan 5 yapının ortadan kaldırılması için de çalışmaların süreceğini bildirdi.
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