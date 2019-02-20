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Kapadokya'da, peribacaları yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor

Zelve Ören Yeri yakınında, inşaat halindeki tek katlı taş yapı yıkıldı
 20 Şubat 2019 16:57
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Kapadokya'da, peribacaları yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor

Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden Zelve Ören Yeri yakınında, inşaat halinde bulunan tek katlı taş yapı Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkılması çalışmalarına devam ediliyor.

Avanos ilçesi sınırlarındaki Zelve Ören Yeri yakınında bulunan ve at çiftliği olarak kullanılması amacıyla yapımı devam eden yapının bulunduğu alana, Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iş makineleri sevk edildi.

Taş yapı, iş makinesiyle tamamen yıkılırken, alanda jandarma ekiplerince de güvenlik tedbiri alındı.

Yetkililer, bu çalışmayla ilk etapta yıkımına karar verilen 15 binadan Avanos ilçesinde 3, Uçhisar ve Göreme beldelerinde 2'şer, Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesi ve Çavuşin köyünde birer yapının yıkım işleminin tamamlandığını, kalan 5 yapının ortadan kaldırılması için de çalışmaların süreceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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