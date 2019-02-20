Dolar ne kadar?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|20 Şubat 2019 17:01
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3020
|5,3030
|5,3050
|5,3060
|Avro
|5,9950
|5,9960
|6,0200
|6,0210
|Sterlin
|6,8530
|6,8870
|6,8990
|6,9340
|İsviçre Frangı
|5,2680
|5,2950
|5,2910
|5,3180
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2850
|5,3350
|5,2900
|5,3400
|Avro
|5,9650
|6,0250
|5,9850
|6,0450
|Sterlin
|6,8020
|6,9550
|6,8350
|6,9550
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