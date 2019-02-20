1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 20 Şubat 2019 17:01
Yazdır
Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,3020 5,3030 5,3050 5,3060
Avro 5,9950 5,9960 6,0200 6,0210
Sterlin 6,8530 6,8870 6,8990 6,9340
İsviçre Frangı 5,2680 5,2950 5,2910 5,3180
ANKARA
ABD Doları 5,2850 5,3350 5,2900 5,3400
Avro 5,9650 6,0250 5,9850 6,0450
Sterlin 6,8020 6,9550 6,8350 6,9550
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
20 Şubat 2019 17:42		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20 Şubat 2019 13:14
Çeyrek altın ne kadar?
20 Şubat 2019 12:41		 Gün ortasında dolar yükselişe geçti
20 Şubat 2019 12:16
Gram altın 228 lira seviyelerinde
20 Şubat 2019 10:03		 Borsa güne yükselişle başladı
20 Şubat 2019 10:01
Güne başlarken döviz fiyatları
20 Şubat 2019 09:50		 Borsa günü yatay tamamladı
19 Şubat 2019 18:29
Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat 2019 17:29		 Dolar ne kadar?
19 Şubat 2019 17:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Yerli üretim iken, ithal oldu
Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
askıya almak 1
abdurrahim karakoç 1
twitter 1
reynmen 2
ergin ataman 2
ihanet 1
demir 7
alanyaspor 2
blue bells 1
çocuk koşarak gider 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam