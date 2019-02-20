Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
|20 Şubat 2019 17:06
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu olaya ilişkin mesaj paylaşan Soylu, taciz olması durumunda ilk başta kendilerinin bu tür olayların üzerine gideceğini vurguladı.
Kargatulumba gözaltına alınırsınız
"Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" ifadesini kullanan Soylu, "Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" mesajını paylaştı.
Ne olmuştu?
Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, tutuklanan örgüt üyelerine destek ve tutukluların cezaevi koşulları gibi sebeplerle cumartesi günleri gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde M.D. isimli DHKP-C terör örgütü sempatizanının gözaltına alındıgı sırada, cinsel tacize ugradıgını iddia etmişti.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı.
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