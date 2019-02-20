Maden kazasında 3 kişiye tutuklama
|20 Şubat 2019 17:08
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Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan şirket yetkilisi 3 kişi tutuklandı.
Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Özkan K'nin de teslim olmasıyla 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Mustafa Ali K, Serkan A. ve Özkan K, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Milas'ta 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, işçilerin cenazesine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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