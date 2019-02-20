Hayvanlara şiddeti incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu
TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
|20 Şubat 2019 17:10
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