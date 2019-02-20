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Hayvanlara şiddeti incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
 20 Şubat 2019 17:10
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Hayvanlara şiddeti incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Anadolu Ajansı
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