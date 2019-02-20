FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|20 Şubat 2019 17:12
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9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Akgül ile avukatı katıldı.
Sanık Akgül, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock raporunun delil olamayacağını iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evinde" kaldığını ve en son görev yeri olan Elbistan'da örgütün "yargı imamıyla" aracı vasıtasıyla irtibat kurduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Akgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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