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Ulusoy Ulaşım iflas etti

Türkiye'nin köklü otobüs firmalarından Ulusoy Seyahat'in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi.
 20 Şubat 2019 17:19
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Ulusoy Ulaşım iflas etti

Daha önce konkordato talebinde bulunan ve 3 aylık geçici mühlet kararı verilen Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Ulusoy'un avukatı yaz sezonunun görülmesi için kesin mühlet talep ederken mahkeme Ulusoy'un kesin mühlet talebini reddetti.

Ulusoy Ulaşım'ın avukatı Abidin Oğul, komiser heyeti raporunda konkordato yönünden rakamın doğru tespit edilemediğini belirterek, "Borca bataklık hesaplaması doğru değildir.

Ayrıca markaların değerine ilişkin değerleme yapılmamıştır. Şirket iflas ettiği takdirde dosyada rehin alacaklıları dışında diğer alacaklılar mağdur olacaktır.

Otobüs firmaları mevsime göre karlılık durumu değişen firmalardır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz.

Şirketin faaliyeti devam etmektedir" dedi.

Mahkeme, Ulusoy Ulaşım'ın kesin mühlet talebini reddederek, şirketin 20 Şubat 2018 itibarıyla iflasına karar verdi.
Sözcü
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