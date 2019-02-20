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Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak

İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak.
 20 Şubat 2019 17:34
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Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak

İYİ Parti'nin Mersin'de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu.

Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi.

Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile Burhanettin Kocamaz görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası varılan anlaşmaya göre Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak. Başvuru yarın yapılacak.

KOCAMAZ ADAY OLAMAMIŞTI

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığını kabul etmemişti.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.
Memurlar.Net
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