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Erdoğan: 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta halka hitap etti
 20 Şubat 2019 17:55
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Erdoğan: 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Etimesgut bir şehitler ve gaziler diyarıdır. Terörle mücadelede verdiği şehit sayısı 157'dir.

Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır.

Biz milletin selameti için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz, onlar terör örgütlerinin desteği için ittifak yapıyor. Dörtlü çetenin karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz, aramızdaki fark bu kadar nettir.

Etimesgut'un ve tüm Ankara'nın çehresi değişti.

Eğitimde Ankara genelinde 15 bin 709 yeni derslik yaptık. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurduk. Üniversite öğrencileri için 10 bin 500 kişilik yurtlar yaptık.

Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık.

Ankara'yı yeni metro ağları ile örüyoruz.

Ankara'da 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz.

Ankara'ya 13 millet bahçesi yapacağız.

CHP bunlardan anlamaz, ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane anlıyor.

31 Mart'tan sonra Etimesgut'u farklı bir yere taşıyacağız.

Kanal Ankara'yı şehrimize kazandırıyoruz, çocuklarımıza özel bir çocuk köyü yapıyoruz.

82 milyonun her birinin huzuru için çalışan bir kadro kurduk, herkesin bundan pay almasını sağladık.

Eskiden hastanede ilacımızı alabiliyor muyduk? Benzin için 24 saatte bize sıra geliyor muydu?

Senin dönemindeki kuyruklar Bay Kemal yokluk kuyrupuydu. Bizdeki ise varlık. Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da inecek.

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz, takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Daha güçlü bir geleceğe yol alıyoruz.

AK Partililer kendi arasında bölünmemeli, MHP'liler bölünmemeli.
Memurlar.Net
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