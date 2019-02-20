MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
|20 Şubat 2019 17:59
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Takvim
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim aşağıdadır.
|
İşlem
|
Tarih
|
Ön Başvuru Alınması
Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı
Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
|
26/03/2019
01/04/2019
|
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
|
05/04/2019
|
Sözlü Sınavların Yapılması
|
12/06/2019
30/06/2019
|
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
|
04/07/2019
|
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması
|
08/07/2019
10/07/2019
|
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması
|
16/07/2019
Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.
Yeni öğretmen alımına dair paylaşımları görmek ve katılmak için tıklayın.
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