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Bacayı temizlemek isterken evi yaktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde bacayı yakarak temizlemek isteyen kişi, evin yanmasına neden oldu
 20 Şubat 2019 18:03
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Bacayı temizlemek isterken evi yaktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi'ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek için çalışma başlattı.

Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı
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