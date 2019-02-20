Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Aydın'da ATM dolandırıcılığına tutuklama
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı koydukları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı
|20 Şubat 2019 18:10
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli bir memur, kent merkezinde bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatını fark edince soruşturma başlatıldı.
Parmak izi ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ATM'ye aparatı monte eden şüphelileri belirledi.
Teknik takip sonucu şüphelilerin izine ulaşan ekipler, Efeler ve İncirliova'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek, N.S.D. (28) ve M.K'yi (27) gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının arından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin kart kopyalama aparatını aldıklarını söylediği M.T. de (41) Denizli'de gözaltına alındı.
Kuşadası'na getirelen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Göçmenleri taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
20 Şubat 2019 20:48
|Sakarya Kışlası'nda patlama: 5 asker yaralı
20 Şubat 2019 19:10
|Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı
20 Şubat 2019 17:13
|Maden kazasında 3 kişiye tutuklama
20 Şubat 2019 17:08
|Çocuğun otomobile düşürdüğü odun parçası icralık etti
20 Şubat 2019 16:21
|Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu
20 Şubat 2019 15:28
|Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi bulundu
20 Şubat 2019 15:25
|Denizli merkezli 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
20 Şubat 2019 14:19
|Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
20 Şubat 2019 14:16
|İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu
20 Şubat 2019 13:44