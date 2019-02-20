1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'da ATM dolandırıcılığına tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı koydukları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı
 20 Şubat 2019 18:10
Yazdır
Aydın'da ATM dolandırıcılığına tutuklama

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli bir memur, kent merkezinde bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatını fark edince soruşturma başlatıldı.

Parmak izi ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ATM'ye aparatı monte eden şüphelileri belirledi.

Teknik takip sonucu şüphelilerin izine ulaşan ekipler, Efeler ve İncirliova'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek, N.S.D. (28) ve M.K'yi (27) gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının arından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin kart kopyalama aparatını aldıklarını söylediği M.T. de (41) Denizli'de gözaltına alındı.

Kuşadası'na getirelen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Göçmenleri taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
20 Şubat 2019 20:48		 Sakarya Kışlası'nda patlama: 5 asker yaralı
20 Şubat 2019 19:10
Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı
20 Şubat 2019 17:13		 Maden kazasında 3 kişiye tutuklama
20 Şubat 2019 17:08
Çocuğun otomobile düşürdüğü odun parçası icralık etti
20 Şubat 2019 16:21		 Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu
20 Şubat 2019 15:28
Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi bulundu
20 Şubat 2019 15:25		 Denizli merkezli 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
20 Şubat 2019 14:19
Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
20 Şubat 2019 14:16		 İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu
20 Şubat 2019 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alanyaspor 2
fiyat almak 1
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
kendinle barışık olmak 3
çok iyi oldu çok da güzel oldu 3
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
şalvar 2
televizyon kanallarındaki peak games reklamı 3
sakalın memur bırakması 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam