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Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması

 20 Şubat 2019 18:12
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Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı
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