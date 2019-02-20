1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacettepe eski rektörüne FETÖ'den iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi
 20 Şubat 2019 18:15
Yazdır
Hacettepe eski rektörüne FETÖ'den iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer, eski Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu ve eski Hacettepe Teknokent genel müdürü Abdurrahman Güngör hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Tuncer, Fadıllıoğlu ve Güngör hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz'de terör örgüte büyük darbe vuruldu
20 Şubat 2019 20:31		 FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Şubat 2019 20:09
Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında ara karar
20 Şubat 2019 20:03		 Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
20 Şubat 2019 19:56
68 sanıklı ÖKK darbe girişimi davasına devam edildi
20 Şubat 2019 19:26		 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi
20 Şubat 2019 19:17
'ByLock' iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
20 Şubat 2019 19:13		 FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Şubat 2019 17:46
Eski generalle müebbet hapis
20 Şubat 2019 17:45		 FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Şubat 2019 17:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısa değilim yanımdakiler uzun 8
ihanet 1
yüz felci 2
lafazan 2
kötülüğün neden yaratıldığı sorunsalı 6
Zenda Mahkumları 1
abdurrahim karakoç 1
ahmet mümtaz taylan 2
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 1
saç ektirme 3
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam