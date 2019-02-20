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Osman Kavala hakkında rekor hapis istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında, "Cebir ve siddet kullanarak, Turkiye Cumhuriyeti Hukümetini ortadan kaldırmaya veya gorevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tesebbus etmek" suçundan, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası talep edildi
 20 Şubat 2019 18:23
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Osman Kavala hakkında rekor hapis istemi

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında ''Cebir ve siddet kullanarak, Turkiye Cumhuriyeti Hukümetini ortadan kaldırmaya veya gorevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tesebbus etmek'' suçundan, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonucunda 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında istenen ceza maddeleri de ortaya çıktı.

Tutuklu şüpheli Kavala dahil tüm şüpheliler hakkında, ''Cebir ve siddet kullanarak Turkiye Cumhuriyeti Hukümetini ortadan kaldırmaya veya gorevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tesebbus etmek'' suçundan, 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, şüpheli Kavala hakkında, ''Mala zarar verme'', ''Mala zarar vermenin nitelikli halleri'', ''Ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme'', ''Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degistirmesi'', ''Kasten yaralama'', ''Neticesi sebebiyle agırlasmıs yaralama'', ''Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'', ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'' ve ''Nitelikli yagma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer 15 şüpheli hakkında da benzer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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