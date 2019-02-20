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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,15 puan ve yüzde 0,23 artarak 101.971,29 puana yükseldi
 20 Şubat 2019 18:30
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 101.971,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 102.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

Yarın yurt dışında ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyon verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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