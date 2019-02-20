Manisa'da yolcu otobüsü yandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 29 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
|20 Şubat 2019 18:32
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Zonguldak-Marmaris seferini yapan Emrah Akgün (48) yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Manisa Çevre Yolu'nun Horozköy Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Otobüsün arkasından çıkan dumanı gören sürücü Akgün, aracı Horozköy Caddesi'ne çekerek yolcuları tahliye etti.
Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın söndürüldü.
Yolcular başka bir otobüsle gidecekleri güzergaha gönderildi.
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