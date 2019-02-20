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Tanzim'de en çok satışı yapılan ürün!

İstanbul'daki 50 tanzim satış noktasında 10 günde 3 bin tona yakın sebze satıldığı bildirildi. En çok satılan ürün ise domates
 20 Şubat 2019 18:44
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Tanzim'de en çok satışı yapılan ürün!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerdeki tanzim satış noktalarında, 10 günde 2 bin 894 ton sebzenin satıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışlarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satışı gerçekleşti.

DOMATES İLK SIRADA

Bu sürede 1.222 ton domates, 843 ton patates, 436 ton soğan, 144 ton ıspanak, 111 ton çarliston biber, 62 ton sivri biber, 43 ton salatalık ve 33 ton patlıcan vatandaşa satıldı. İstanbullular, en çok domates satın aldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze halleri ve marketlerde de fiyatlar büyük oranda düştü.

TANZİM SATIŞLARI ÖNCESİ VE SONRASI HALLERDEKİ ORTALAMA FİYATLAR ŞÖYLE:

TANZİM ÖNCESİ VE SONRASI MARKETLERDEKİ ORTALAMA FİYATLAR ŞÖYLE:

VATANDAŞ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

BELTUR Genel Müdürü Ahmet Ketenci, yaptığı açıklamada, kurulan tanzim satış noktalarında; domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4, ıspanak 4, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satıldığını söyledi. Vatandaşın tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ketenci, şunları kaydetti:

"Tanzim satış noktalarıyla ülke genelinden toplanan birinci sınıf kaliteli ürünleri, üreticiden tüketiciye direkt ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösteriyor, bu noktalardan sebze ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşlarımızın rahatça alışveriş yapabilmeleri için çadırları büyütmeye başladık."
Anadolu Ajansı
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