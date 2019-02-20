1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürülen akademisyenin ailesinden kamuoyuna teşekkür

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesi, görevi başında katledilen evlatlarının uğradığı saldırıya karşı tek vücut olan kamuoyuna teşekkür etti
 20 Şubat 2019 18:47
Yazdır
Öldürülen akademisyenin ailesinden kamuoyuna teşekkür

Şenel'in ailesi, farklı sosyal medya platformlarından açtıkları "Eğitim Şehidi Ceren Damar Şenel" isimli hesaplarda, "Kamuoyuna Teşekkür" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Ceren'in mevzuata, akademik teamüllere ve etik kurallara uygun davrandığı için görevi başında katledildiği vurgulanan açıklamada, "Vazifesi başında uğradığı bu menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren'imiz, milletimizin ifadesiyle 'eğitim şehidi' olmuştur." ifadesi kullanıldı.

"ACIMIZA MERHEM OLDU"

Açıklamada, "Milletimizin tek vücut halinde bu saldırıyı lanetlemesi ve Ceren'imizin hatırasını kucaklayarak yanında yer alması, ailesi olarak derin üzüntü içinde olduğumuz bu süreçte bize büyük bir güç vermiş, acımıza merhem olmuştur." ifadesine yer verildi.

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet görevlileri, siyasiler, bürokratlar, STK temsilcileri, sanat ve spor çevreleri ile yerel yöneticilerin bizzat ailenin yanında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceren'imizi şahsen tanısın ya da tanımasın insani duygularla sosyal medya aracılığıyla taziyelerini ve desteklerini ileten tüm dostlarımız ile dualarını hiçbir zaman esirgemediğini bildiğimiz aziz milletimize en içten ve kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Bizler bu hain saldırıya ilişkin Türk yargısının en doğru kararı vereceğine ve adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimizle inanıyor, Ceren'imizin korkusuzca canı pahasına müdafaa ettiği ilke ve değerleri yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte milletimizin vermiş olduğu desteğin devam edeceğine olan inancımız tamdır."

"BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Baba Mustafa Damar ise, kızının, haklının yanında olan ilkeli duruşu sebebiyle katledildiğini söyledi.

Olayın ardından toplumun her kesiminden insanların yanlarında olup acılarını paylaştığının altını çizen Damar, "Herkes, bundan sonra bu tür acıların yaşanmaması için ellerinden geleni yapacağını ifade etti. Gerçi her olayda aynı şeyler söyleniyor ama bu sefer durumun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Damar, "Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kızımızın bu dik duruşunu, değerlerimize sahip oluşunu ve bu uğurda canını feda edişini bizden sonraki genç kuşaklara da aktaracağız. Sanıyorum toplumumuzun ihtiyacı olan, bu değerlere sahip çıkmaktır. En önemli husus budur." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı
20 Şubat 2019 20:40		 Babasının öldüğünü duyan kadın vefat etti
20 Şubat 2019 19:38
Meteoroloji o illeri saydı ve uyardı: Kar geliyor
20 Şubat 2019 19:23		 İklim değişikliğine karşı 1.2 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor
20 Şubat 2019 18:42
Manisa'da yolcu otobüsü yandı
20 Şubat 2019 18:32		 Osman Kavala hakkında rekor hapis istemi
20 Şubat 2019 18:23
İstanbul'da AVM'nin sinema salonunda yangın paniği
20 Şubat 2019 18:14		 Bacayı temizlemek isterken evi yaktı
20 Şubat 2019 18:03
Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı
20 Şubat 2019 15:55		 Mardin'de emniyet personeline altın
20 Şubat 2019 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakız çiğnemek 7
Suriyeli çocuklar 8
adres 2
fakir koca 9
saç ektirme 3
brooke didonato 1
alanyaspor 2
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
13 2
kimsesizler mezarlığı 5
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam