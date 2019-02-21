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HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il

HDP, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Aydın, Hatay, Mersin, Antalya ve Adıyaman'da aday çıkarmadığı, HDP bu illerde Millet ittifakı adaylarına oy verecek
 21 Şubat 2019 00:03
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HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il

HDP, daha önce örgütlü olduğu illerden İstanbul, Adana, İzmir, Gaziantep ve Adıyaman'da aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Parti bu illerin yanı sıra Ankara, Aydın, Hatay, Mersin ve Antalya'da aday çıkarmadı.

HDP'nın aday çıkarmadığı illerde, 24 Haziran seçimlerinde şu oy oranları oluşmuştu:

İstanbul:

T. Erdoğan: % 50
M. İnce: % 36, 7
S. Demirtaş: % 7
M. Akşener: % 4,7

16 milyonluk nüfusuyla İstanbul, seçimde en dikkat çeken kent...
Son seçimlerde HDP, İstanbul'da, parti olarak %12 oy almıştı. HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ı aday göstermesine rağmen partililerin yüzde 40'ı Muharrem İnce'ye oy vermişti. Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri
Binali Yıldırım ismi Ak Parti'nin en büyük avantajı olmasına rağmen, HDP, İyi Parti ve CHP'den oluşacak ortak blokun yüzde 50'ye yakın bir oy alması mümkün görünüyor.

Ankara:

T. Erdoğan: % 51
M. İnce: % 36
S. Demirtaş: % 2
M. Akşener: % 9

24 Haziran seçimlerine göre, Türkiye'nin başkenti Ankara'da, HDP'nin parti olarak yüzde 6'lık bir oyu bulunuyor.
Ak Parti'nin Ankara'da en zayıf tarafı, Binali Yıldırım gibi tanınan bir ismi aday olarak çıkarmaması olarak belirtiliyor.
Ankara'da İyi Parti'nin %12, MHP'nin ise %13'lük oyu bulunuyor.
MHP kitlesinin bir kısmının, Mansur Yavaş ismi etrafından birleşmesi, HDP ve İyi Parti'nin de desteğiyle, Ak Parti Ankara'yı kaybedebilir.

İzmir:

T. Erdoğan: % 32
M. İnce: % 54
S. Demirtaş: % 6
M. Akşener: % 6,3

İzmir'de HDP'nin yüzde 11,5'lik oyu bulunuyor. Son seçimlerde HDP seçmeninin yarısı, partinin gösterdiği Demirtaş ismi yerine Muharrem İnce'ye oy vermişti.
İzmir'de İyi Parti'nin yüzde 11,5'lik oyu bulunuyor
Ak Parti'nin MHP desteğine rağmen İzmir'i alması mümkün görünmüyor. Zira, İyi Parti, HDP ve CHP'nin toplam oyu yüzde 54'ü bulmaktadır.

Adana:

T. Erdoğan: % 44
M. İnce: % 35,8
S. Demirtaş: % 9,8
M. Akşener: % 11,5

HDP, Adana'da parti olarak %13,5 oy almıştı. HDP seçmeninin, yüzde 30'a yakın kısmı, 24 Haziran seçimlerinde CHP adayı Muharrem İnce'ye oy vermişti.
HDP seçmeninin, 31 Mart 2019 seçimlerinde, partisi aday çıkarmadığı için, CHP adayına oy vermesi bekleniyor.
Bu nedenle, İyi Parti %12'lik oyu ile Adana'da kilit parti konumunda...
24 Haziran seçimlerine göre, Ak Parti'nin Adana'da %34, MHP'nin ise %11 oyu bulunuyor.
İyi Parti'nin, HDP ile birlikte CHP adayı Zeydan Karar'a oy vermesi halinde, CHP adayının %50'nin üzerinde oy alması bekleniyor.

Mersin:

T. Erdoğan: % 37,9
M. İnce: % 37,4
S. Demirtaş: % 11,8
M. Akşener: % 12,4

Mersin'de HDP, parti olarak yüzde 11,7 oy almış, HDP seçmeninin yüzde 40'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayı Muharrem İnce'yi desteklemişti.
Mersin'de İyi Parti, şuanki belediye başkanı Burhannetin Kocamaz'ı aday göstermek istemiş ancak başvuru evrakının son saatten sonra verilmesiyle birlikte, Kocamaz İP'ten aday olamamıştı. Son gelen habere göre Kocamaz Demokrat Parti'den aday olacaktır.
MHP, Kocamaz ismiyle 2014 seçimlerinde yüzde 31 oy almıştı.
24 Haziran 2018 seçimlerinde ise MHP %12, İyi Parti ise %13,5, CHP ise %26 oy almıştı.
24 Haziran seçim sonuçlarına bakıldığında, HDP'nin CHP adayına oy verecek olması nedeniyle, Mersin'i CHP adayı Vahap Seçer'in kazanacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep:

T. Erdoğan: % 63
M. İnce: % 21,7
S. Demirtaş: % 7,9
M. Akşener: % 5,3

Gaziantep'te en dikkat çekici isimlerden birisi Celal Doğan. Celal Doğan DSP'den aday oldu. Doğan daha önce HDP'den milletvekili olmuş ve Gaziantep'te tanınan bir isim.
24 Haziran seçim sonuçlarına göre Ak Parti'nin %51, MHP'nin ise %12'lik oyu bulunuyor. Celal Doğan'ın HDP tarafından desteklense de, Gaziantep'i alması beklenmiyor.

Aydın:

T. Erdoğan: % 37,97
M. İnce: % 44,2
S. Demirtaş: % 5,7
M. Akşener: % 11,8

Aydın'da HDP parti olarak yüzde 9,4, İyi Parti ise kurumsal olarak yüzde 14,7 oy almıştı. Ancak özellikle HDP seçmenlerinin neredeyse yarısı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarına değil CHP adayı Muharrem İnce'ye oy vermişti.
Aydın'ın, bu ilde %14 oya sahip olan İyi Parti, CHP, HDP oylarıyla yine CHP'de kalacağı tahmin ediliyor.

Hatay:

T. Erdoğan: % 48,54
M. İnce: % 42
S. Demirtaş: % 2
M. Akşener: % 5,6

Hatay'da HDP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 11 oy almıştı. Ancak HDP seçmenlerinin yüzde 80'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'ye oy vermişti.
24 Haziran seçimlerine göre Ak Parti'nin Hatay'da %36, MHP'nin ise %14 oyu bulunuyor.
Hatay'da %6'lık oya sahip olan İyi Parti'nin çok kritik bir konumda bulunuyor. Çünkü diğer seçimlerde olduğu gibi, zaten aday çıkarmayan HDP seçmenin, CHP adayına oy vermesi bekleniyor.
İyi Partilerin, HDP ile birlikte CHP adayı Lütfü Savaş'a oy vermesi halinde, Hatay CHP'de kalacak. İyi Partililerin Ak Parti adayı İbrahim Güler'i desteklemesi halinde ise Hatay'ı Ak Parti kazanacak.

Antalya:

T. Erdoğan: % 42,8
M. İnce: % 38,7
S. Demirtaş: % 4,10
M. Akşener: % 1,4

Son seçimlere göre, HDP'nin Antalya'da parti olarak yüzde 7,3 oyu bulunmaktadır. Bu oy oranının yarısı son seçimlerde Muharrem İnce'ye oy vermiş görünmektedir.
24 Haziran seçimlerine göre Ak Parti'nin bu ilde %34, MHP'nin ise %10 oyu bulunuyor. Antalya'da, %16 oya sahip İyi Parti'nin, HDP ile birlikte, CHP adayı Muhittin Böcek'e oy vermesi durumunda, Ak Parti Antalya'yı kaybedebilir.

Adıyaman:

T. Erdoğan: % 67,4
M. İnce: % 20,4
S. Demirtaş: % 7,4
M. Akşener: % 3,4

HDP'nin bu ilde parti olarak yüzde 15 oyu bulunmaktadır.
HDP'nin bu ilde, Saadet Partisi adayı eski Mazlumder başkanı Ahmet Faruk Ünsal'a oy vereceği belirtiliyor.
Ancak CHP, İP ve HDP'nin toplam oyu 24 Haziran seçimlerine göre ancak yüzde 30'u bulabilmektedir.

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