Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'ye gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek
|20 Şubat 2019 18:52
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
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